Из 7 1/2 т картофеля магазин продал 3 1/4 т. сколько тонн картофеля осталось
Математика
Из 7 1/2 т картофеля магазин продал 3 1/4 т. сколько тонн картофеля осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000/2=500т 1000/4=250т 7500-3250=4250
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста file:///C:/Users/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB/Desktop/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/QBj0OUyLsW0.jpg
Английский язык
Образуйте существительные от прилагательных 1.Bored(7 букв) 2.Exited(11 букв) 3.Afraid(4 бук??ы) 4.Happy(9 букв)
Физика
Вырази силу тока в амперах. 1) 1448,4 мкА = А 2) 542 мА = А 3) 95 мА = А 4) 4,51 кА = А Помогите прошу