Из 7 1/2 т картофеля магазин продал 3 1/4 т. сколько тонн картофеля осталось

Математика
Из 7 1/2 т картофеля магазин продал 3 1/4 т. сколько тонн картофеля осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000/2=500т 1000/4=250т 7500-3250=4250
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