1 вопрос Какие грамматические значения выражаются окончаниями существительных 2 вопрос Что выражают форма падежа существительных 3 вопрос Сущесьвительеые каких склонений имеют особые формы местного падежа ?Как они противопост...
Русский язык
1 вопрос Какие грамматические значения выражаются окончаниями существительных 2 вопрос Что выражают форма падежа существительных 3 вопрос Сущесьвительеые каких склонений имеют особые формы местного падежа ?Как они противопоставлены формам предложного падежа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Окончание — это морфема, которая обычно стоит в конце слова и которая указывает на связь данного слова с другими словами. Окончание выражает значения рода, числа, падежа, лица. Например, в существительном стола окончание -а выражает значение мужского рода единственного числа родительного падежа, в глаголе читает окончание -ет выражает значение 3-го лица единственного числа.
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