Даю 20 баллов!!! Назовите три главных вопроса на которые дает ответ эволюционное у??ение
Биология
Даю 20 баллов!!! Назовите три главных вопроса на которые дает ответ эволюционное у??ение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Все виды живых существ, населяющих Землю, никогда не были кем-то созданы. 2. Возникнув естественным путем, органические формы медленно и постепенно преобразовывались и совершенствовались в соответствии с окружающими условиями. 3. В основе преобразования видов в природе лежат такие свойства организмов, как изменчивость и наследственность, а также постоянно происходящий в природе естественный отбор. Естественный отбор осуществляется через сложное взаимодействие организмов друг с другом и с факторами неживой природы; эти взаимоотношения Дарвин назвал борьбой за существование.
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