Ро-машка как еще можно перенести эти слова с одной строки на другую?

Русский язык
Ро-машка как еще можно перенести эти слова с одной строки на другую?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ромаш-ка...........................
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