Если число 2 - корень уравнения x^2+bx+c=0, то корнем уравнения x^2+(b-2)x+2c=0 обязательно является число: а)1 б)3 в)4 г)6 д)8

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Ответ в (4) Т.к. если найти показатель b и c в первом уравнении через теорему Виета, то получится что b=-4 а c=4, следовательно подставив в во второе уравнение эти значения легко находим два корня уравнения: это два и четыре, но двух нет в вариантах ответа, значит остаётся ответ под в