Придумайте диалог. Почему люди стали меньше писать друг другу письма?
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Придумайте диалог. Почему люди стали меньше писать друг другу письма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-привет -привет - я всегда задаюсь вопросом почему люди перестали писать друг другу письма ? -я думаю ,люди перестали писать друг другу письма из за новый технологий . -Да ты прав .!
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