Из двух сёл Одновременно навстречу друг другу выехали два аиста. скорасть одного ??иста 40км/ч, а другой - 41км/ч. через сколько часов они встретятся, если расстояние между гнёзд 162км? помагите пожалуйста

Математика

Из двух сёл Одновременно навстречу друг другу выехали два аиста. скорасть одного ??иста 40км/ч, а другой - 41км/ч. через сколько часов они встретятся, если расстояние между гнёзд 162км? помагите пожалуйста

Автор: Гость