Из двух сёл Одновременно навстречу друг другу выехали два аиста. скорасть одного ??иста 40км/ч, а другой - 41км/ч. через сколько часов они встретятся, если расстояние между гнёзд 162км? помагите пожалуйста
Математика
Из двух сёл Одновременно навстречу друг другу выехали два аиста. скорасть одного ??иста 40км/ч, а другой - 41км/ч. через сколько часов они встретятся, если расстояние между гнёзд 162км? помагите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40+41=81 (км/ч)-общая скорость 2) 162/81=2 (ч)-через это время аисты встретятся Ответ:2
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