Можно пожалуйста полное решение. Даю 25 баллов.

Гость: Гость:

224. 2 Мбайт = 2*1024 Кбайт = 2*1024*1024 байт 16 бит = 16/8 байт = 2 байта Количество символов = 2*1024*1024/2 = 1048576 225. Количество символов в сообщении = 3*40*60 = 4800 Память, необходимая для 1 символа = 14400/4800 = 3 байта 3 байта = 3*8 бит = 24 бита (двоичных разрядов) 226. Количество символов в сообщении = 8*32*40 10 Кбайт = 10*1024 байт Память, необходимая для 1 символа = 10*1024/(8*32*40) = 1 байт 1 байт = 8 бит Количество символов в алфавите = 2^8 =256 227. Пусть x - количество страниц Количество символов в сообщении = x*64*32 Объем сообщения = x*64*32*16 бит = x*64*32*2 байт 12 Кбайт = 12*1024 байт x = 12*1024/(64*32*2) = 3 Количество страниц = 3