Андрій, Роман і Михайло - трійнята (три брати, народжені в один день), а їхній брат Б??гдан рівно на 3 роки молодший від них. Яке з чисел, запропонованих у відповідях, може дорівнювати сумі років усіх чотирьох братів у день їхн...

Гость: Гость:

Вирішимо методом підбору: Нехай - х років, кожному з трійнят, тоді вік Богдана х-3. Сума років 4-х братів дорівнює: 3х + (х-3) 4х-3 Очевидно, що загальна кількість років має бути парним числом кратним 4. Підставами значення: А: 53 4х-3 = 53 4х = 53 + 3 = 56 х = 14 х-3 = 14-3 = 11 Трійнятам по 14 років, Богдану - 11 років. Б: 54 4х-3 = 54 4х = 54 + 3 = 57- не підходить, т.к 57 - непарне число В: 56 4х-3 = 56 4х = 56 + 3 = 59-не підходить, тому що 59 - непарне число Г: 59 4х-3 = 59 4х = 59 + 3 = 62- не підходить, тому що при розподілі 62:4=15,5 (число з залишком). Д: 60 4х-3 = 60 4х = 60 + 3 = 63-не підходить, т.к 63 - непарне число. Відповідь: А) 53