Начерти прямоугольник периметр которого 180мм а длина одной стороны на 4см больше чем длина другой стороны. Мне только решение напишите

Математика

Начерти прямоугольник периметр которого 180мм а длина одной стороны на 4см больше чем длина другой стороны. Мне только решение напишите

Автор: Гость