Начерти прямоугольник периметр которого 180мм а длина одной стороны на 4см больше чем длина другой стороны. Мне только решение напишите
Математика
Начерти прямоугольник периметр которого 180мм а длина одной стороны на 4см больше чем длина другой стороны. Мне только решение напишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+4х)*2=180 5х=180/2 5х=90 Х=18 2)18*4=72 Отает:длина 1равна18мм,2равна72мм
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