Помогите мне пжжжжж ♡ ¤ ☆
Русский язык
Помогите мне пжжжжж ♡ ¤ ☆
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нежная молодая (зелень),белый(наряд),вишневые(сады),сильные(дожди),холодный(ветер),большой(урон),напряженная(пора), ставим стрелочку от сущ.к прилагат.и пишем вопрос в зависимости от рода.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти прямоугольник периметр которого 180мм а длина одной стороны на 4см больше чем длина другой стороны. Мне только решение напишите
Українська мова
,відредагуйте та запишіть правильно:Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох т??сяч гривнів на 6 місяців
Математика
Решите по действиям 720*400-195046= 83249+6710*80= 264037+516600:900-17080= 450430-196000:700+98764= Помогите заранее спасибо!!!!!!Даю(17б)
Русский язык
Математика