Помогите мне пжжжжж ♡ ¤ ☆

Гость: Гость:

Нежная молодая (зелень),белый(наряд),вишневые(сады),сильные(дожди),холодный(ветер),большой(урон),напряженная(пора), ставим стрелочку от сущ.к прилагат.и пишем вопрос в зависимости от рода.