Найдите площадь прямоугольника если его пкриметр равен 12,2 дс, а одна сторона 3,4 дм
Математика
Найдите площадь прямоугольника если его пкриметр равен 12,2 дс, а одна сторона 3,4 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12,2:2=6,1 2)6,1-3,4=2,7 3)3,4*2,7=9,18
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