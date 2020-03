Заполнить массив из 12 элементов случайными числами в интервале [-12..12] и выполнить ??еверс для каждой трети массива. Пример: Исходный массив: 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0 5 7 Результат: 10 3 -5 4 -10 8 -6 -4 7 5 0 1 Ест...

Информатика

Заполнить массив из 12 элементов случайными числами в интервале [-12..12] и выполнить ??еверс для каждой трети массива. Пример: Исходный массив: 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0 5 7 Результат: 10 3 -5 4 -10 8 -6 -4 7 5 0 1 Есть готовая программа. Объясните пожалуйста что да как. const n=12; var a:array[1..n] of integer; i,k,x:integer; begin randomize; writeln('Исходный массив'); for i:=1 to n do begin a[i]:=-12+random(25); write(a[i]:4); end; writeln; k:=n div 3; for i:=1 to k div 2 do begin x:=a[i]; a[i]:=a[k-i+1]; a[k-i+1]:=x; x:=a[k+i]; a[k+i]:=a[2*k-i+1]; a[2*k-i+1]:=x; x:=a[2*k+i]; a[2*k+i]:=a[n-i+1]; a[n-i+1]:=x end; writeln('Инверсия третей массива'); for i:=1 to n do write(a[i]:4); end.

