Решите неравенство. В ответ запишите сумму наименьшего и наибольшего целых решен??й. Пример на фото.
Математика
Решите неравенство. В ответ запишите сумму наименьшего и наибольшего целых решен??й. Пример на фото.
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Ответ: 5+6 = 11 ----------------------
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