Функция y=3+2x^2-x^4 имеет минимум при Хо, равном ...?
Математика
Функция y=3+2x^2-x^4 имеет минимум при Хо, равном ...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле -в/2а,т.е сначала выражаем х^2=у и получаем у-2у-3=0 и х0=2/2=1
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