1)...Долго не стали,думать,честным пирком да за свадебку;съехались гости,свадьбу сы??рали;я там был,там мёд я и пиво пил;по усам текло,да в рот не попало.И всё тут. 2)Я там был;мёд, пиво пил-и усы лишь обмочил. Как называется э...

Литература
1)...Долго не стали,думать,честным пирком да за свадебку;съехались гости,свадьбу сы??рали;я там был,там мёд я и пиво пил;по усам текло,да в рот не попало.И всё тут. 2)Я там был;мёд, пиво пил-и усы лишь обмочил. Как называется этот элемент композиции сказок?
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Эпилог называется всё нет влащмоамоеалмтоп
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