Глаголы исключени скоко их в 4 классе

Гость: Гость:

Ко второму же спряженью Отнесем мы без сомненья Все глаголы, что на "-ить", Исключая "брить", "стелить". А еще: "смотреть", "обидеть", "слышать", "видеть", "ненавидеть", "гнать", "дышать", "держать", "терпеть", И "зависеть", и "вертеть"!