Глаголы исключени скоко их в 4 классе

Русский язык
Глаголы исключени скоко их в 4 классе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко второму же спряженью Отнесем мы без сомненья Все глаголы, что на "-ить", Исключая "брить", "стелить". А еще: "смотреть", "обидеть", "слышать", "видеть", "ненавидеть", "гнать", "дышать", "держать", "терпеть", И "зависеть", и "вертеть"!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Суффикс -ова- не может встретиться в деепричастии _____ вида, потому что __________
Ответить
Алгебра
Сколько будет х√х*2х√х
Ответить
Математика
Функция y=3+2x^2-x^4 имеет минимум при Хо, равном ...?
Ответить
Литература
1)...Долго не стали,думать,честным пирком да за свадебку;съехались гости,свадьбу сы??рали;я там был,там мёд я и пиво пил;по усам текло,да в рот не ...
Ответить
Математика
Решите неравенство. В ответ запишите сумму наименьшего и наибольшего целых решен??й. Пример на фото.
Ответить