Помогите плиизз!!Сочинение на тему мой любимый домашний питомец!!!(Описание),,, ( собака такса Чита)))),,,....

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Помогите плиизз!!Сочинение на тему мой любимый домашний питомец!!!(Описание),,, ( собака такса Чита)))),,,....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Я очень люблю животных. Это поистине наши братья меньшие, без которых жизнь была бы скучна и бессмысленна.       Я всегда хотела, чтобы у меня был маленький пушистый друг – котенок. Мама долго не хотела брать котенка, говорила, что домашний питомец – это не только красивый пушистый комочек, это еще живое существо, за которым нужно ухаживать, следить, что он вовремя покушал, чтобы не испортил мебель и не разорвал занавески. Но я упорно настаивала на своем.       И вот однажды мама пришла с работы и принесла чудесного маленького котенка. Мама нашла его у подъезда. На улице было холодно, он жалобно пищал, замерз и хотел есть. Мама взяла его в дом. Вот так у меня появился Пушок.       Теперь Пушок подрос и стал большим и красивым котом. Он очень крупный и тяжелый, и когда он много поест, то ему тяжело ходить. Наш  Пушок серенький, с белыми пятнышками на лапках, шее и чуть-чуть на хвосте. У кота большие и выразительные глаза. Когда я что-то говорю Пушку или иногда ругаю, он смотрит на меня так внимательно, и мне кажется, что он все-все понимает, только разговаривать не умеет. Бывает, что у Пушка глаза отливают зеленым цветом, мне так это нравится.  У кота очень пушистый хвост, на котором часто собирается разный мусор.        Я всегда слежу за тем, чтобы у Пушка была гладкая и расчесанная шерсть. Мама купила специальную расческу для кошек, и я расчесываю нашего домашнего питомца. Пушку очень нравится, когда его расчесывают и гладят. Он сразу начинает мурлыкать и подставлять голову прямо под руку. Особенно нашему коту нравится, когда его гладят и чешут за ушками.       Наш Пушок очень разборчив в еде. Он любит сметану, молоко, ряженку, свежую рыбу и сухой корм. Когда мы с папой ходим на рыбалку, для Пушка специально ловим мелкую рыбешку.       Я очень люблю своего питомца. Он для меня – не живая игрушка, а настоящий друг, пусть даже и не умеет разговаривать, а только мяукать и мурлыкать.

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