Наиди и запиши предложения которые важны для выражения основной мысли текста. Козёл - пастух дорогу отаре преградила быстрая речка.
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Наиди и запиши предложения которые важны для выражения основной мысли текста. Козёл - пастух дорогу отаре преградила быстрая речка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Козёл - пастух всей отары, самый главный. Дорогу отаре преградила быстрая речка. Козёл-вожак, за ним идут все остальные и на нём лежит главная ответственность за жизнь и организацию отары.
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