Наиди и запиши предложения которые важны для выражения основной мысли текста. Козёл - пастух дорогу отаре преградила быстрая речка.

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Наиди и запиши предложения которые важны для выражения основной мысли текста. Козёл - пастух дорогу отаре преградила быстрая речка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Козёл - пастух  всей  отары,  самый  главный.    Дорогу отаре преградила быстрая речка. Козёл-вожак,  за  ним  идут  все  остальные и на  нём  лежит  главная  ответственность  за  жизнь  и организацию  отары.
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