Найди корень каждого уравнение 1)x+14=92 2)619+x=8209 пожалуйста памагити Нада столбиком п??ис памагити
Математика
Найди корень каждого уравнение 1)x+14=92 2)619+x=8209 пожалуйста памагити Нада столбиком п??ис памагити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+14=92 х=92-14 х=78 проверка: 78+14=92 619+х=8209 х=8209-619 х=7590 поверка: 619+7590=8209
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