Найди лишнее слово а)ноч...,б)луч..., в)помощ...,г)молодёж
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Найди лишнее слово а)ноч...,б)луч..., в)помощ...,г)молодёж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего ЛУЧ, т.к оно мужского рода, а все остальные слова женского и в конце пишется Ь
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