Найди массу одного пакета муки, если на одной чаще весов гиря 10кг и 2кг и пакет, а на второй чаще весов 3 пакета и две гири 5кг и 3кг. Как это решить? Третий класс, задачи с Х не проходили.

Математика

Найди массу одного пакета муки, если на одной чаще весов гиря 10кг и 2кг и пакет, а на второй чаще весов 3 пакета и две гири 5кг и 3кг. Как это решить? Третий класс, задачи с Х не проходили.

Автор: Гость