Найди массу одного пакета муки, если на одной чаще весов гиря 10кг и 2кг и пакет, а на второй чаще весов 3 пакета и две гири 5кг и 3кг. Как это решить? Третий класс, задачи с Х не проходили.
Математика
Найди массу одного пакета муки, если на одной чаще весов гиря 10кг и 2кг и пакет, а на второй чаще весов 3 пакета и две гири 5кг и 3кг. Как это решить? Третий класс, задачи с Х не проходили.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первых весах получается 3+5 + 2+2+2=14 ,а на вторых 2+10+2=14 ,следовательно 2кг один пакет муки
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Математика