Найди объяснение слова пересменка из смыслового анализа соответствующего предложения

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Найди объяснение слова пересменка из смыслового анализа соответствующего предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что пересменка-смена между двух работников. например: пересменка в магазине. В магазине есть ночной продавец и дневной прадовец.
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