Можно ли этими гирями 1кг, 2кг, 4кг, 8кг, взвесить груз массой 16 кг? Какие грузы можно ??звесить этими гирями?

Математика
Можно ли этими гирями 1кг, 2кг, 4кг, 8кг, взвесить груз массой 16 кг? Какие грузы можно ??звесить этими гирями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно можно взвесить. Можно ещё взвесить 3 кг; 6 кг; 12кг; 10 кг; 5 к; 9кг; 
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