Окружающий мир рабочая тетрадь 2 класс страница 45 номер 8

Гость: Гость:

Сходство: Жабы и лягушки- земноводные,внешне очень похожи,икру откладывают в воду,головастиков живут в воде,пока не превращаются во взрослых особей,дышат через кожу. Различия:Жабы крупнее лягушек;у лягушек гладкая,влажная кожа, а у даб сухая и бугристая;лягушки прыгают по суше,а жабы ходят;жабы ведут ночной образ жизни,а лягушки дневной;у лягушек есть зубы,а жабы их нет.