Окружающий мир рабочая тетрадь 2 класс страница 45 номер 8

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Окружающий мир рабочая тетрадь 2 класс страница 45 номер 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство: Жабы и лягушки- земноводные,внешне очень похожи,икру откладывают в воду,головастиков живут в воде,пока не превращаются во взрослых особей,дышат через кожу. Различия:Жабы крупнее лягушек;у лягушек гладкая,влажная кожа, а у даб сухая и бугристая;лягушки прыгают по суше,а жабы ходят;жабы ведут ночной образ жизни,а лягушки дневной;у лягушек есть зубы,а жабы их нет.
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