Сообщение о еспископе как одевались? и так далее ......, урок ОРКСЭ 4 класс
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Сообщение о еспископе как одевались? и так далее ......, урок ОРКСЭ 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Епископы в раннем христианстве (1-3 век) имели какую то особую одежду или одевались как все и ничем не отличались по одеянию? Если была особая одежда, то из чего она состояла? 2) Н. Д. Тальберг в " Истории Церкви" пишет о первых монахах Египта, живших под руководством преп. Пахомия: "Все иноки носили одинаковую и самую простую одежду. Нижняя одежда была льняная, хитон, без рукавов, верхняя — кожаная; на голову надевалась волосяная шапочка — куколь, а на ноги сандалии. Эта одежда никогда не снималась, даже во время сна". Вопросы: - что представляла из себя верхняя кожаная одежда - верхний хитон или это была мантия? - набедренная повязка, которая была обязательной раньше и это оговаривалось в Ветхом Завете и которая была на Иисусе или что-то типа штанов - они не стали обязательными для монахов, остался только хитон на голое тело
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