Сума чисел =333 ,первое число больше на 6 а третье число меньше второго на 6 Какое на??меньшое число ?
Математика
Сума чисел =333 ,первое число больше на 6 а третье число меньше второго на 6 Какое на??меньшое число ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- второе число (х+6) + х + (х-6)=333 х+6+х+х-6 = 333 3х = 333 х = 111 - второе число 111+6=117 - первое число 111-6 = 105 - третье число Проверка 111 + 117 + 105 = 333 Наименьшее число - 105
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