Помогите пожалуйста решить 2 последних реакции!!!!!!

Химия
Помогите пожалуйста решить 2 последних реакции!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na3PO4 + 3CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6NaCl  6Na(+)+2PO4(3-)+3Ca(2+)+2Cl(-)=Ca3(PO4)2 + 6Na(+)+6Cl(-) 2PO4(3-)+3Ca(2+)=Ca3(PO4)2
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