Всего 8 пакетов колец .В 1 кольца 21 г каждое,а в ост. по 20 г. кажд. Одним взвешиванием ??а весах со стрелкой как можно определить,в каком мешке кольца по 21 г каждое
Математика
Всего 8 пакетов колец .В 1 кольца 21 г каждое,а в ост. по 20 г. кажд. Одним взвешиванием ??а весах со стрелкой как можно определить,в каком мешке кольца по 21 г каждое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+10+10=40г или 20+20+10=50г то монета весом 13 г 13+10+10=33г или 13+20+20=53г то 13г в 1 мешке 10+13+13=36г или 20+13+13=46г то 13 г в 2 мешке
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