Всего 8 пакетов колец .В 1 кольца 21 г каждое,а в ост. по 20 г. кажд. Одним взвешиванием ??а весах со стрелкой как можно определить,в каком мешке кольца по 21 г каждое

Математика

Всего 8 пакетов колец .В 1 кольца 21 г каждое,а в ост. по 20 г. кажд. Одним взвешиванием ??а весах со стрелкой как можно определить,в каком мешке кольца по 21 г каждое

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