Найти различия между необходимостью и потребностью? Срочно!Заранее спасибо
Обществознание
Найти различия между необходимостью и потребностью? Срочно!Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо это значит обязательно , а потребность значит я нуждаюсь в этом
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