Найти различия между необходимостью и потребностью? Срочно!Заранее спасибо

Обществознание
Найти различия между необходимостью и потребностью? Срочно!Заранее спасибо
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Автор: Гость
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Гость:
Необходимо это значит обязательно , а потребность значит я нуждаюсь в этом
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