Складіть казку про тварину терміново буду дуже вдячна даю велику кількість балів
Українська література
Складіть казку про тварину терміново буду дуже вдячна даю велику кількість балів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша сусідка - дуже добра тітка.Вона кожної осені пригощає нас осінніми плодами.Але літом вона приготувала для мене інший подарунок.Це був маленький собачка.Він був такий швидкий і ніколи не втомлювався.Правда завжди олодний,оскільки після виконання якоїсь команди випрошував гостинця ,на рахунок призу.Лютий завжди був відв'язаний,але у задньому дворі,щоб не нападав на людей.Одного дня він якось вибрався і втік.Нам звісно було сумно,адже він блукав голодний і не повертався.Якось я швидко повчив уроки і пішов гуляти сам.Це було десь після 3днів пропажі.Пішов у самотнє місце яке сам найшов.Було сумно без Лютого. Але раптом я почув чийсь гавкіт.Це було десь чутно біля озера.Я швидко помчав туди.Там ,застрягший між деревами ,був Лютий.Я відразу забрав його і поніс додому.Накормив і зігрів.Далі я його тримав на цепу і ретельно беріг.
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