Найди одинаковые по звучанию слова.Подчеркни их.Укажи над ними части речи
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Найди одинаковые по звучанию слова.Подчеркни их.Укажи над ними части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава на лугу еше росы пила (глагол) слышится,как зазвенело пила (им сущ) ты свети,свети,светило(им сущ) я хочу,чтоб ты светило(глагол)
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