Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеет длину 30 миллиметров каж??ая а две другие стороны 20 миллиметров каждая Вырази ответ в сантиметрах?

Математика

Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеет длину 30 миллиметров каж??ая а две другие стороны 20 миллиметров каждая Вырази ответ в сантиметрах?

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