Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеет длину 30 миллиметров каж??ая а две другие стороны 20 миллиметров каждая Вырази ответ в сантиметрах?

Математика
Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеет длину 30 миллиметров каж??ая а две другие стороны 20 миллиметров каждая Вырази ответ в сантиметрах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+30+20+20=100милиметров=10см
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