Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеет длину 30 миллиметров каж??ая а две другие стороны 20 миллиметров каждая Вырази ответ в сантиметрах?
Математика
Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеет длину 30 миллиметров каж??ая а две другие стороны 20 миллиметров каждая Вырази ответ в сантиметрах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+30+20+20=100милиметров=10см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трёх коробках лежат карандаши' ручки и фломастеры. Известно что все надписи неверные . Определи что где лежит.
Русский язык
Выписать нераспространеннон (ые) предложение (я). Одно из привычных наших чувств - зависть. Мелкое, негодность чувство, недостойное человека со с...
Литература
Назовите ХАРАКТЕР Тарасы-Бульба когда: 1.Сыновья приезжают из Бурсы 2.Отъезд в Запорожскую Сечь 3.Уговаривает Атомана начать войну 4.Наблюд...