Найди периметр квадрата со стороной 25 мм

Математика
Найди периметр квадрата со стороной 25 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = 4* a a - сторона квадрата  Р = 4* 25 = 100 мм или  10 см
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