Найди периметр квадрата со стороной 25 мм
Математика
Найди периметр квадрата со стороной 25 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = 4* a a - сторона квадрата Р = 4* 25 = 100 мм или 10 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В Казахстане на каждых человек в год вырабатывается в среднем 75кг бумаги. Сколько кг бумаги в год городу Риддеру, которое составляет 58 тысяч чело...
Математика
Два поезда выехали с одной и тойже станции одновременно в противоположных направ??ениях . Один поезд движется со скоростью 60 км/ч , а другой 90 км...
Английский язык