Найди разные способы решения задачи: Два поезда вышли одновременно с одной станции в одном направлении.Скорость одного поезда 75 км/ч, а другого-82км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут через 3 часа?

Математика

Найди разные способы решения задачи: Два поезда вышли одновременно с одной станции в одном направлении.Скорость одного поезда 75 км/ч, а другого-82км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут через 3 часа?

Автор: Гость