Найди слова , которые нельзя перенести с одной строки на другую. Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика, пою,облако,язык, карандаш, эхо. Помогите,пожалуйста!
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Найди слова , которые нельзя перенести с одной строки на другую. Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика, пою,облако,язык, карандаш, эхо. Помогите,пожалуйста!
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Гость:
Юла,ива,пою,эхо правильные ответы
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