Найди слова , которые нельзя перенести с одной строки на другую. Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика, пою,облако,язык, карандаш, эхо. Помогите,пожалуйста!

Русский язык

Найди слова , которые нельзя перенести с одной строки на другую. Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика, пою,облако,язык, карандаш, эхо. Помогите,пожалуйста!

Автор: Гость