Найди слова состоящее из шести звуков. каёмка, яблоко,тополь, купаться

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Найди слова состоящее из шести звуков. каёмка, яблоко,тополь, купаться
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