Вагон движется со скоростью 72 км/ч. Дождевые капли в безветренную погоду оставляю?? след на его окне под углом 60 градусов к вертикали. Какова скорость падения капель.
Физика
Вагон движется со скоростью 72 км/ч. Дождевые капли в безветренную погоду оставляю?? след на его окне под углом 60 градусов к вертикали. Какова скорость падения капель.
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Гость:
Я в шоке. Это слишком лютая задача. - Итак, дети. Сегодня на примере телевизионной игры "Русская рулетка" мы рассмотрим процесс перехода потенциальной энергии в кинетическую.
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