Найди слово, строение которого соответствует схеме: корень, суффикс, окончание О??и состояли из двух выпуклых стеклянных линз, увеличивающих предметы,-так люди могли их лучше видеть. Заранее спасибо!
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Найди слово, строение которого соответствует схеме: корень, суффикс, окончание О??и состояли из двух выпуклых стеклянных линз, увеличивающих предметы,-так люди могли их лучше видеть. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не уверена, но думаю, что это слово - стеклянных.
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