Найди сумму чисел : 6 и 4, 4 и 5, 7 и 10
Математика
Найди сумму чисел : 6 и 4, 4 и 5, 7 и 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+4=10 4+5=9 7+10=17 . .
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