Найди сумму чисел : 6 и 4, 4 и 5, 7 и 10

Математика
Найди сумму чисел : 6 и 4, 4 и 5, 7 и 10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+4=10 4+5=9 7+10=17 .                                                .
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