Найди устойчивые обороты речи.Объясни их значение.1.Сидеть в лесу на сосновых иголках.Сидеть на уроке как на иголках.2.Укоротить рукава куртки.работать спустя рукава.
Русский язык
Найди устойчивые обороты речи.Объясни их значение.1.Сидеть в лесу на сосновых иголках.Сидеть на уроке как на иголках.2.Укоротить рукава куртки.работать спустя рукава.
Ответ(ы):
Гость:
1. Сидеть на уроке, как на иголках - очень нервничать, переживать.2. Работать спустя рукава - не охотно работать, не качественно.
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