Найди устойчивые обороты речи.Объясни их значение.1.Сидеть в лесу на сосновых иголках.Сидеть на уроке как на иголках.2.Укоротить рукава куртки.работать спустя рукава.

Русский язык

Найди устойчивые обороты речи.Объясни их значение.1.Сидеть в лесу на сосновых иголках.Сидеть на уроке как на иголках.2.Укоротить рукава куртки.работать спустя рукава.

Автор: Гость