Найди в разных столбиках выражения, у которых значения одинаковы: 3*2 , 18:6, 18:2, 1:1 ,18:18, 9:1, 21-18, 12:2 ,27:3, 1*1,18:3,1*3 21:7.18-12,27-26,15-6. решите предмет матем
Математика
Найди в разных столбиках выражения, у которых значения одинаковы: 3*2 , 18:6, 18:2, 1:1 ,18:18, 9:1, 21-18, 12:2 ,27:3, 1*1,18:3,1*3 21:7.18-12,27-26,15-6. решите предмет матем
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 1:1=18:18=27-26=1*1=1 2)3*2=12:2=18:3=18-12=6 3)18:6=21-18=1*3=21:7=3 4)18:2=9:1=27:3=15-6=9
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