Найди в разных столбиках выражения, у которых значения одинаковы: 3*2 , 18:6, 18:2, 1:1 ,18:18, 9:1, 21-18, 12:2 ,27:3, 1*1,18:3,1*3 21:7.18-12,27-26,15-6. решите предмет матем

Математика

Найди в разных столбиках выражения, у которых значения одинаковы: 3*2 , 18:6, 18:2, 1:1 ,18:18, 9:1, 21-18, 12:2 ,27:3, 1*1,18:3,1*3 21:7.18-12,27-26,15-6. решите предмет матем

Автор: Гость