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Из чего получают металлы
Окружающий мир
Из чего получают металлы
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Гость:
Металл получают из природной руды
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