Найди всю величину если известны пять седьмых этой величины
Математика
Найди всю величину если известны пять седьмых этой величины
Ответ(ы):
Гость:
43245 - это пять седьмых, а семь седьмых - это икс. икс равен 43245*7*7/(7*5)=43245*7/5 = 60643 км23675*7/5 = 33145 т16895*7/5=23653 см223485*7/5 = 32879 дм3 четверть - это четвертая часть, тоесть если найти всю величину - это умножить число на четыре
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