Найди взаимосвязанные числа: а) 8,32,4 б)0,11,3 в)9,1,7 г)14,5,6

Математика
Найди взаимосвязанные числа: а) 8,32,4 б)0,11,3 в)9,1,7 г)14,5,6
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