Найди закономерность и определи следующее число. 3, 6, 4 8, 6, 12, 10...
Математика
Найди закономерность и определи следующее число. 3, 6, 4 8, 6, 12, 10...
Ответ(ы):
Гость:
6+2=8 4+6=10 8+4=12 6+4=10 12+6=18 10+6=16
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