Найдите 1) 9/10 от 2/3 2)3/16 от 4/9 3)3/5 от 5/12 4)3/4 от 8/15 5)4/5 от 3/8 6)5/7 от 14/25

Математика

Найдите 1) 9/10 от 2/3 2)3/16 от 4/9 3)3/5 от 5/12 4)3/4 от 8/15 5)4/5 от 3/8 6)5/7 от 14/25

Автор: Гость