Найдите 2/5 от 100, 2/3 от 90
Математика
Найдите 2/5 от 100, 2/3 от 90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5 от 100, 2/5·100=40 2/3 от 90, 2/3·90=60
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