Найдите 4 лишнее слово Определите его спряжение Почему вы сочли это слово лишним 1. Слышать,дышать,слушать,гнать. 2. Ненавидеть,смотреть,терпеть,похолодеть. 3. Жить,косить,спорить,просить.

Русский язык

Найдите 4 лишнее слово Определите его спряжение Почему вы сочли это слово лишним 1. Слышать,дышать,слушать,гнать. 2. Ненавидеть,смотреть,терпеть,похолодеть. 3. Жить,косить,спорить,просить.

Автор: Гость