Найдите 4 лишнее слово Определите его спряжение Почему вы сочли это слово лишним 1. Слышать,дышать,слушать,гнать. 2. Ненавидеть,смотреть,терпеть,похолодеть. 3. Жить,косить,спорить,просить.
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Найдите 4 лишнее слово Определите его спряжение Почему вы сочли это слово лишним 1. Слышать,дышать,слушать,гнать. 2. Ненавидеть,смотреть,терпеть,похолодеть. 3. Жить,косить,спорить,просить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушать. похолодеть, жить 2 спр, 1 спр, 2 спр не является исключением,не является исключением, корень
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