Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ AC образует с основанием AD и боковой стороной AB углы, 46° и 1° соответсвенно.

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Угол А = угол BAC + угол CAD = 46°+1°=47° Угол D= углу A , так как трапеция равнобедренная угол B = углу C = 180 - угол D = 180 - угол А= 180 - 47 = 133º Ответ : 133 градуса больший угол Если вы что-то не поняли или нашли ошибку , то напишите , пожалуйста , автору .